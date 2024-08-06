ضوء أخضر من مجلس النواب الإيطالي لمشروع قانون إعادة الإعمار

ROMA - Camera dei Deputati Dichiarazioni di voto e voto sulla manovra economica legge di bilancio. Nella foto l' aula (ROMA - 2023-12-29, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

بأغلبية 153 صوتا مؤيدا و94 معارضا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وافق مجلس النواب الإيطالي على المرسوم الذي يتضمن أحكاما عاجلة لإعادة الإعمار بعد الكوارث، وتدخلات الحماية المدنية.

كما جرى تضمين التدابير المنصوص عليها في المرسوم الخاص بكامبي فليجري في النص.

وقد حصل هذا الإجراء بالفعل على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وبالتالي أصبح قانونا.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE