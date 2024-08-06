بأغلبية 153 صوتا مؤيدا و94 معارضا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وافق مجلس النواب الإيطالي على المرسوم الذي يتضمن أحكاما عاجلة لإعادة الإعمار بعد الكوارث، وتدخلات الحماية المدنية.

كما جرى تضمين التدابير المنصوص عليها في المرسوم الخاص بكامبي فليجري في النص.

وقد حصل هذا الإجراء بالفعل على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وبالتالي أصبح قانونا.