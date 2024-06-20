ضوء أخضر من مجلس الشيوخ الإيطالي لمشروع قانون الأمن السيبراني

ROMA - Senato Comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del prossimo vertice europeo nella foto l' aula (ROMA - 2023-10-25, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي بشكل نهائي على مشروع قانون مبادرة الحكومة بشأن تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم الكمبيوتر.

وجاء ذلك بأغلبية 80 صوتًا مقابل 3 أصوات وامتناع 57 عضوًا عن التصويت.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الخارجية ألفريدو مانتوفانو عن تقديره وارتياحه للموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة بشأن الأمن السيبراني.

وأكد أنه نص وجد إثراء وتكاملا إيجابيا في العملية البرلمانية، وذلك بفضل مساهمة المعارضة المعدلة أيضا.

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