وافق مجلس الشيوخ الإيطالي بشكل نهائي على مشروع قانون مبادرة الحكومة بشأن تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم الكمبيوتر.

وجاء ذلك بأغلبية 80 صوتًا مقابل 3 أصوات وامتناع 57 عضوًا عن التصويت.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الخارجية ألفريدو مانتوفانو عن تقديره وارتياحه للموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة بشأن الأمن السيبراني.

وأكد أنه نص وجد إثراء وتكاملا إيجابيا في العملية البرلمانية، وذلك بفضل مساهمة المعارضة المعدلة أيضا.