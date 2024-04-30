ضوء أخضر من مجلس الاتحاد الأوروبي لميثاق الاستقرار الجديد

Milano - Euro e aumento del costo della vita - inflazione e crisi economica - tangenti politiche ( - 2018-06-04, Rich / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي للقوانين التشريعية الثلاثة التي من شأنها إصلاح إطار الإدارة الاقتصادية والمالية، مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد.

وقال المجلس في مذكرة إن الهدف الرئيسي للإصلاح هو “ضمان مالية عامة سليمة ومستدامة، مع تعزيز النمو المستدام والشامل في جميع الدول الأعضاء من خلال الإصلاحات الاستثمارات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز بطريقة تدريجية وواقعية ومستدامة وصديقة للنمو، مع حماية الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاعات الرقمية أو الخضراء أو الدفاعية.

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