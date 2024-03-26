وافق ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الخاصة المعنية بالزراعة على مراجعة مستهدفة لبعض القوانين الرئيسية للسياسة الزراعية المشتركة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية استجابة للمخاوف التي أعرب عنها المزارعون.

والمراجعة تستهدف المسائل التي تمت مناقشتها، على سبيل المثال، عند تنفيذ الخطط الإستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة وتهدف إلى تبسيط وتقليل الأعباء الإدارية وتوفير قدر أكبر من المرونة لتلبية بعض الشروط البيئية.

وتتطرق المراجعة إلى بعض عناصر تنظيم الخطة الإستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة ولائحة تمويل وإدارة ومراقبة السياسة الزراعية المشتركة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبحسب المجلس الأوروبي، يحقق النص توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى عال من الطموح البيئي والمناخي في السياسة الزراعية المشتركة الحالية وضمان وضع مخاوف المزارعين في الاعتبار.

من جهتها، وافقت اللجنة على التغييرات التي تم إدخالها على معايير الظروف الزراعية والبيئية الجيدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، حيث تشمل المعايير مجموعة من تسعة معايير صديقة للبيئة والمناخ تنطبق على المزارعين الذين يتلقون الدعم بموجب السياسية الزراعية المشتركة.