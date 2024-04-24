صدق البرلمان الأوروبي، المنعقد في جلسته العامة في ستراسبورغ، على مراجعة اللائحة التنظيمية المتعلقة بالخطط الإستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة والتنظيم الأفقي للسياسة الزراعية المشتركة بأغلبية 425 صوتًا مقابل 130 صوتًا ضد وامتناع 33 عن التصويت.

و اعتمد النواب مشروع القانون مع التعديلات الفنية التي اقترحتها لجنة الزراعة الخاصة بالمجلس ووافقت عليها لجنة الزراعة في برلمان الاتحاد الأوروبي في 15 أبريل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

بدورها، أبلغت الرئاسة البلجيكية للمجلس البرلمان أنه في حال التصويت بالإيجاب على الاقتراح بالشكل الذي وافق عليه المجلس، كما حدث، فإن المجلس سيعتمد النص نفسه دون مزيد من التغييرات.