أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي للميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، حيث صوتت إيطاليا لصالح جميع النصوص.

وجرى اعتماد 10 قوانين تشريعية تعمل على إصلاح الإطار الأوروبي بأكمله لإدارة اللجوء والهجرة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و اللائحة تسمح للسلطات الوطنية بفحص المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية وستضمن إجراء فحوصات تحديد الهوية والأمن والتقييم الصحي بطريقة موحدة.

وستسمح القواعد الجديدة المتعلقة بقاعدة بيانات يوروداك المحدثة بجمع بيانات أكثر دقة واكتمال عن فئات مختلفة من المهاجرين، بما في ذلك المتقدمين للحصول على الحماية الدولية والأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الاتحاد.