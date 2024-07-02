وافقت المفوضية الأوروبية على تقييم أولي إيجابي لـ 53 هدفًا مرتبطًا بطلب الدفعة الخامسة لإيطاليا، مقابل 11 مليار يورو في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن طلب الدفع الخامس يتعلق بخطوات مهمة في تنفيذ 14 إصلاحًا و22 استثمارًا من شأنها إحداث تغييرات إيجابية للمواطنين والشركات في إيطاليا في قطاعات مثل المنافسة والمشتريات العامة وإدارة النفايات والمياه والعدالة و التعليم الثانوي والعالي.
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