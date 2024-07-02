ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي للدفعة الخامسة لإيطاليا بقيمة 11 مليار دولار

PALAZZO BERLYAMONT, SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, BANDIERA BANDIERE UNIONE EUROPEA EUROPA (BRUXELLES - 2006-06-15, Nanni Fontana) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافقت المفوضية الأوروبية على تقييم أولي إيجابي لـ 53 هدفًا مرتبطًا بطلب الدفعة الخامسة لإيطاليا، مقابل 11 مليار يورو في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طلب الدفع الخامس يتعلق بخطوات مهمة في تنفيذ 14 إصلاحًا و22 استثمارًا من شأنها إحداث تغييرات إيجابية للمواطنين والشركات في إيطاليا في قطاعات مثل المنافسة والمشتريات العامة وإدارة النفايات والمياه والعدالة و التعليم الثانوي والعالي.

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