تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام مجلس الوزراء الذي وافق على مرسوم “أنقذوا الوطن”.

وأعرب سالفيني عن الرضا من القرار مشيراً إلى أنه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيدخل منازل ملايين الإيطاليين بطريقة إيجابية وحاسمة، مضيفاً: الخطوة تخترق البيروقراطية وهي ثورة ليبرالية ثقافيا.

وتابع: هناك تدخلات على مخالفات صغيرة تخص الحياة اليومية: كل ما هو داخل البيوت ليس عفواً من الخارج.

وعبر عن الأمل في أن يدفع الكثير من الناس إلى التوجه إلى البلديات لدفع ما عليهم، وتحرر البلديات مكاتبها من الممارسات التي تقدر بـ 4 ملايين.