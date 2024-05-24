ضوء أخضر من آلية التنمية النظيفة إلى خطة الإسكان

Conferenza stampa della Lega nella foto Matteo Salvini (ROMA - 2022-02-24, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام مجلس الوزراء الذي وافق على مرسوم “أنقذوا الوطن”.

وأعرب سالفيني عن الرضا من القرار مشيراً إلى أنه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيدخل منازل ملايين الإيطاليين بطريقة إيجابية وحاسمة، مضيفاً: الخطوة تخترق البيروقراطية وهي ثورة ليبرالية ثقافيا.

وتابع: هناك تدخلات على مخالفات صغيرة تخص الحياة اليومية: كل ما هو داخل البيوت ليس عفواً من الخارج.

وعبر عن الأمل في أن يدفع الكثير من الناس إلى التوجه إلى البلديات لدفع ما عليهم، وتحرر البلديات مكاتبها من الممارسات التي تقدر بـ 4 ملايين.

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