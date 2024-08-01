ضبط 500 كجم من المتفجرات والمخدرات والأموال في فوجيا

أعلنت السلطات التحفظ على خمسمائة كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار من قبل ممولي مجموعة فوجيا داخل مبنى في العاصمة.

وتدخل الجيش نيابة عن مكتب المدعي العام في فوجيا في سياق التحقيقات في عمليات النقل غير المشروعة المحتملة للمواد المتفجرة.

وتم العثور على بضع مئات من الأجهزة النارية، بما في ذلك الأجهزة الكبيرة التي تم احتجازها بشكل غير قانوني، وما يقرب من كيلو من الحشيش، وأموال نقدية تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، ومسدس فارغ ومواد تحتوي على المادة المتفجرة.

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