أعلنت السلطات التحفظ على خمسمائة كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار من قبل ممولي مجموعة فوجيا داخل مبنى في العاصمة.

وتدخل الجيش نيابة عن مكتب المدعي العام في فوجيا في سياق التحقيقات في عمليات النقل غير المشروعة المحتملة للمواد المتفجرة.

وتم العثور على بضع مئات من الأجهزة النارية، بما في ذلك الأجهزة الكبيرة التي تم احتجازها بشكل غير قانوني، وما يقرب من كيلو من الحشيش، وأموال نقدية تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، ومسدس فارغ ومواد تحتوي على المادة المتفجرة.