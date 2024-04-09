ألقت السلطات المالية في مقاطعة سافونا القبض على صاحب محل لبيع الفواكه والخضروات وشريكه بتهمة حيازة مواد مخدرة بشكل غير مشروع، وعثر بحوزتهم على حوالي 3 كجم من الحشيش،

بالإضافة إلى كمية من الكوكايين.

وأطلقت القوات، بعد رصد تحركات مشبوهة في محيط النشاط التجاري في أحد شوارع وسط المدينة، عملية رصد نوعية، وتوصلت إلى أدلة واضحة حول احتمال استخدام المكان كمخزن للمواد المخدرة.

وأدى تفتيش المحل، بمساعدة وحدة كلاب، إلى العثور على 5 كتل من حشيشة الكيف تزن إجمالا نحو 500 جرام، وحوالي 6 جرامات من مادة الكوكايين مخبأة داخل خزنة وملفوفة في كيس قهوة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.