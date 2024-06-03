نفذت قوات الكارابينيري عملية ضبط كبيرة للمخدرات في ريجينو، يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 285 كيلوجرامًا، وذلك بدعم من جنود سرب طائرات الهليكوبتر “كالابريا”، في سرية في كانديدوني.

وتم خلال عمليات التفتيش العثور على 266 قطعة من مادة الكوكايين داخل وبالقرب من أحد المستودعات، مخبأة في أكياس عديدة تحتوي على حبيبات الوقود.

وانتهى الأمر برجل يبلغ من العمر 40 عاما مكبل اليدين بعد فشله في تقديم توضيحات للمحققين حول أصل المخدر.