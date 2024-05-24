ألقت شرطة الولاية القبض على شخصين متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بها.

وتم ضبط أكثر من 24 كيلوجراما من المخدرات و21 ألف يورو، حيث ألقت شرطة الولاية التابعة القبض على رجل من روما يبلغ من العمر 65 عامًا متلبسًا.

وتعرفت الشرطة على الرجل بأنه

روماني يبلغ من العمر 65 عاما وألقت القبض عليه. كما ألقى محققو مركز شرطة أبيو نوفو القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما، من أصل روماني، للاشتباه جديا في ارتكابه جريمة حيازة بغرض الاتجار في المواد المخدرة.