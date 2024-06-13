ظهرت صفحة مدفوعة الأجر مكتوب عليها “السلام، شكرًا البابا فرانسيس”، متبوعة بأربعة أسماء، ليون، جيورجيا، لودوفيكا ولوكريزيا وأعمارهم 6 و12 و14 و15 عامًا هذا الصباح في صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.

وبحسب وكالة إيطاليا برس للأنباء، تم التكليف من جانب رجل أعمال غامض، وهو نفس الشخص الذي خصص في عام 2021 صفحة شكر أخرى، في صحيفة كورييري ديلا سيرا، للرئيس سيرجيو ماتاريلا.