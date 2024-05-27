شلاين: 250 مليون استقطاع للبلديات الإيطالية

ROMA - Conferenza stampa del Partito Democratico per presentare l' iniziativa Sociale, verde, giusta: l’Europa che vogliamo nella foto Elly Schlein (ROMA - 2023-12-13, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبرت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين أن حكومة جيورجيا ميلوني حكومة مقصية.

وقالت إن هذه التخفيضات البالغة 250 مليونًا خطيرة للغاية والمعيار لا معنى له على الإطلاق لأنها تخفض بشكل متناسب أكثر للبلديات التي تستثمر موارد أكثر من خطة التعافي والصمود.

وتابعت: نحن نخاطر بأن البلديات التي تقوم ببناء دور الحضانة والمنازل المجتمعية باستخدام الخطة في ذلك الوقت، بسبب التخفيضات الحكومية، لا تملك الموارد اللازمة لتوظيف المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية للعمل هناك.

وأشارت لانخفاض الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مع توقعات أن ينخفض ​​إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهو ما سيكون أدنى مستوى تاريخي خلال العشرين عامًا الماضية.

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