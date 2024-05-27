اعتبرت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين أن حكومة جيورجيا ميلوني حكومة مقصية.

وقالت إن هذه التخفيضات البالغة 250 مليونًا خطيرة للغاية والمعيار لا معنى له على الإطلاق لأنها تخفض بشكل متناسب أكثر للبلديات التي تستثمر موارد أكثر من خطة التعافي والصمود.

وتابعت: نحن نخاطر بأن البلديات التي تقوم ببناء دور الحضانة والمنازل المجتمعية باستخدام الخطة في ذلك الوقت، بسبب التخفيضات الحكومية، لا تملك الموارد اللازمة لتوظيف المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية للعمل هناك.

وأشارت لانخفاض الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مع توقعات أن ينخفض ​​إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وهو ما سيكون أدنى مستوى تاريخي خلال العشرين عامًا الماضية.