شلاين: ندافع عن الصحة العامة من الخصخصة

La coalizione Ascolana è riuscita a movimentare la campagna elettorale portando la segretaria del PD, Elly Schlein, in città e la popolazione ha risposto positivamente. Sul palco il candidato sindaco di Ascoli, Mimmo Nardini, e i candidati alle europee Alessia Morante, Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto, e Matteo Ricci in collegamento a distanza, inoltre Ameli e Procaccini della segreteria picena.  Ascoli Piceno - Marche, Italia - 22/05/2024. (ASCOLI PICENO - 2024-05-22, Andrea Vagnoni) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين في فيديو على تطبيق إنستجرام إن الحزب يدافع عن الصحة العامة من التخفيضات والخصخصة التي تقوم بها حكومة جورجيا ميلوني.

وأشارت شلاين الي قوائم الانتظار التي لا نهاية لها ونقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت: لا يمكننا أن نتحمل اضطرار الملايين من الناس إلى الانتظار لسنوات لإجراء الاختبارات الأساسية، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو تنظير المعدة.

وشددت على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية ومركز أبحاث أوروبي مشترك من أجل أوروبا صحية.

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