قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين في فيديو على تطبيق إنستجرام إن الحزب يدافع عن الصحة العامة من التخفيضات والخصخصة التي تقوم بها حكومة جورجيا ميلوني.

وأشارت شلاين الي قوائم الانتظار التي لا نهاية لها ونقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت: لا يمكننا أن نتحمل اضطرار الملايين من الناس إلى الانتظار لسنوات لإجراء الاختبارات الأساسية، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية أو تنظير المعدة.

وشددت على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية ومركز أبحاث أوروبي مشترك من أجل أوروبا صحية.