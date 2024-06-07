اعتبرت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، إيلي شلاين، أن الحزب هو العائق الوحيد أمام تجنب حدوث انهيار ساحق نحو اليمين القومي في أوروبا.

وأضافت شلاين: وجدت أن انفتاح أورسولا فون دير لاين على توسيع الأغلبية لتشمل القوى القومية اليمينية أمر خطير للغاية، وهذا يعني بالنسبة لأوروبا أن الليبراليون والشعبيون يخونون تاريخهم، لأنهم كانوا دائمًا قوى مؤيدة لأوروبا.

وأشارت إلى أنهم اليوم يطاردون اليمين القومي الذي لم يؤمن أبدًا بالتكامل الأوروبي.