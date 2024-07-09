قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، إيلي شلاين، انها لا تستخدم حق النقض، معتبرة أن زمن النقض قد ولى.

وتحدثت شلاين عن نتائج الانتخابات الأوروبية، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي يتعزز في دوره باعتباره حجر الزاوية في بناء البديل، ولكن نحن متواضعين.

وتابعت: لذلك نحن لا نعترض على أي شخص، بل نريد ذلك أن نبني معًا مشروعًا متماسكًا يوضح ما نقوم به فيما يتعلق بالعمل والحقوق والسياسات الصناعية والمدارس والرعاية الصحية.