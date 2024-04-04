تحدثت أمين سر الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين عن احتمال ترشح إيلاريا ساليس في الانتخابات الأوروبية المقبلة بين صفوف الحزب الديمقراطي.

وقالت شلاين إن هذه الفرضية ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، مضيفة: قبل كل شيء قرأت ترقبات حول المفاوضات، لا توجد مفاوضات.

وأوضحت أنها أرادت مقابلة والد إيلاريا ساليس لتناقش معه “كيف يمكننا أن نكون مفيدين في ترحيل مواطنة إيطالية تعرضت حقوقها وكرامتها لأضرار جسيمة بسبب الوضع غير المقبول”.

وتسائلت عما يمكن أن تفعله الحكومة لتكون قادرة على الدفاع عن حقوق وكرامة المواطن الإيطالي الذي يتعرض أيضًا للإهانة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.