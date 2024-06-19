شلاين: سنواصل القتال ضد الذين قسموا إيطاليا إلى قسمين

Roma - Manifestazione unitaria delle opposizioni contro il premierato. Nella foto Elly Schlein (Roma - 2024-06-18, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

علقت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الموافقة في مجلس النواب على مشروع قانون الحكم الذاتي المتمايز الذي أصبح قانونا.

وقالت شلاين: أبقونا في البرلمان طوال الليل فقط للموافقة على الحكم الذاتي المتمايز. هكذا ينحني حزب إخوة إيطاليا للحلم الانفصالي القديم المتمثل في حزب الرابطة.

وتابعت: إيطاليا يقسمونها إلى قسمين.
سنواصل النضال ضد الحكم الذاتي المتباين ورئاسة الوزراء جنبًا إلى جنب مع المعارضة الأخرى، كما فعلنا الليلة الماضية في ساحة موحدة وممتلئة للغاية.

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