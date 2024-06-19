علقت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الموافقة في مجلس النواب على مشروع قانون الحكم الذاتي المتمايز الذي أصبح قانونا.

وقالت شلاين: أبقونا في البرلمان طوال الليل فقط للموافقة على الحكم الذاتي المتمايز. هكذا ينحني حزب إخوة إيطاليا للحلم الانفصالي القديم المتمثل في حزب الرابطة.

وتابعت: إيطاليا يقسمونها إلى قسمين.

سنواصل النضال ضد الحكم الذاتي المتباين ورئاسة الوزراء جنبًا إلى جنب مع المعارضة الأخرى، كما فعلنا الليلة الماضية في ساحة موحدة وممتلئة للغاية.