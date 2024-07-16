قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين، في ضوء التصريحات التي ستدلي بها فون دير لين الخميس في ستراسبورج، إنه سيتم تقييم نتائج هذه المناقشات معًا ونستمع إلى ما ستقوله في البرلمان.

وأضافت: نحن جزء من المجموعة الديمقراطية الاجتماعية التي ناقشنا معها الأولويات: مسألة استمرار الاستثمارات الأوروبية، وأوروبا الاجتماعية بشكل متزايد، والحد الأدنى للأجور.

كما أشارت شلاين إلى قضايا أخرى مثل السياسة الخارجية في مجال الأمن المشترك، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة مسألة التضامن الأوروبي، وهو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الاستقبال.