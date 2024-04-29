قالت إيلي شلاين، سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، اليوم، إنها ستطلب التصويت للحزب الديمقراطي وليس لها، في إشارة إلى ترشحها للانتخابات الأوروبية.

وأضافت شلاين، في تصريحات لها: أعتقد أن وجود تعددية في الحزب الديمقراطي شيء قيم، وأننا لسنا جميعًا نسير وراء اسم جيورجيا ميلوني.

وأشارت إلى أنه في يمين الوسط “يتحول البرنامج إلى شخص”. لكن في حزبها هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل القوائم بهذه الطريقة السلمية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.