قالت سكرتير عام الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنها ستترشح في الانتخابات الأوروبية، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية وتقديم يد المساعدة للقائمة.
وأضافت شلاين، في بث مباشر على تطبيق إنستجرام: سأكون هناك أيضًا ولكني سأبقى في إيطاليا للتحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كل يوم. وتابعت: سأكون مرشحًا لرفع مستوى الحزب الديمقراطي قدر الإمكان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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