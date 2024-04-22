قالت سكرتير عام الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنها ستترشح في الانتخابات الأوروبية، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية وتقديم يد المساعدة للقائمة.

وأضافت شلاين، في بث مباشر على تطبيق إنستجرام: سأكون هناك أيضًا ولكني سأبقى في إيطاليا للتحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كل يوم. وتابعت: سأكون مرشحًا لرفع مستوى الحزب الديمقراطي قدر الإمكان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.