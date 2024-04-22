شلاين: سأترشح في الانتخابات الأوروبية للدفع بالحزب الديمقراطي إلى القمة

قالت سكرتير عام الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنها ستترشح في الانتخابات الأوروبية، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية وتقديم يد المساعدة للقائمة.

وأضافت شلاين، في بث مباشر على تطبيق إنستجرام: سأكون هناك أيضًا ولكني سأبقى في إيطاليا للتحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كل يوم. وتابعت: سأكون مرشحًا لرفع مستوى الحزب الديمقراطي قدر الإمكان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE