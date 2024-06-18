قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنه تمت الموافقة على رئاسة الوزراء في مجلس الشيوخ.

واعتبرت شلاين أن الإصلاح يؤدي إلى تفاقم فجوة التفاوت بين الناس ويجعل الوصول إلى خدمات الصحة العامة والمدارس العامة والتعليم العام المحلي أكثر صعوبة.

وتابعت: من المهم أن نكون هنا كقوى معارضة وواقع سياسي واجتماعي ومواطنين معًا لمنع تشويه دستورنا.

وأشارت إلى أن الهدف هو تجنب الإصلاح الذي لا يوجد في أي بلد في العالم والذي يخل بالتوازن بين سلطات الدولة دفاعا عن الديمقراطية والمواطنين.