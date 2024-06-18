شلاين: رئاسة الوزراء والحكم الذاتي يقسمان البلاد

ROMA - Elly Schlein durante la trasmissione Porta a Porta (ROMA - 2024-06-05, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنه تمت الموافقة على رئاسة الوزراء في مجلس الشيوخ.

واعتبرت شلاين أن الإصلاح يؤدي إلى تفاقم فجوة التفاوت بين الناس ويجعل الوصول إلى خدمات الصحة العامة والمدارس العامة والتعليم العام المحلي أكثر صعوبة.

وتابعت: من المهم أن نكون هنا كقوى معارضة وواقع سياسي واجتماعي ومواطنين معًا لمنع تشويه دستورنا.

وأشارت إلى أن الهدف هو تجنب الإصلاح الذي لا يوجد في أي بلد في العالم والذي يخل بالتوازن بين سلطات الدولة دفاعا عن الديمقراطية والمواطنين.

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