كشفت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين عن جمع أكثر من 250 ألف توقيع في ساعات قليلة لدعم الاستفتاء ضد الحكم الذاتي المتباين.

وأضافت شلاين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في حين أن اليمين يقسم البلاد ويقسم الرجال والنساء الإيطاليين إلى مواطنين من الدرجة الثانية ومواطنين من الدرجة الثانية، فإن مجتمعنا يعمل على جمع التوقيعات في جميع أنحاء إيطاليا ويقول لا للإصلاح الذي يخفض الخدمات، ويخصخص الخدمات الصحية الوطنية ويهاجم التعليم العام وزيادة عدم المساواة.

وأشارت شلاين إلى أنها تعبئة غير عادية، وذلك بفضل المناضلين.