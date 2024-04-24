قالت أمين سر الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إنه تمت الموافقة على قوائم رائعة لأنها مفتوحة لشخصيات من المجتمع المدني الذين يمثلون، بفضل خبراتهم، المعارك من أجل أوروبا وفي الوقت نفسه يجمعون أفضل طاقات الحزب.

وأضافت شلاين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعداد القوائم بطريقة جديدة تقوم بأرشفة دليل تشينشيلي.

وقالت شلاين،في مقابلة مع صحيفة “إل كورييري ديلا سيرا”، إنه من أجل الحفاظ على وحدة الحزب قمنا بذلك مع الأقلية و تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وأشارت شلاين إلى أنها استمعت إلى النقاش الذي دار خلال الأشهر القليلة الماضية حول ترشيحها، واستمعت إلى النقاش حول اقتراح الرمز، موضحة أن أفضل طريقة لتقوية هذا الفريق ودفع الحزب إلى الأمام هو الترشح أيضا، وتابعت: بينما بدا لي الاقتراح الآخر مثيرا للخلاف ووضعته جانبا.