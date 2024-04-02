أدانت الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين مقتل 7 أفراد تابعين لمنظمة ورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) في غزة، معتبرة أن هذا رعب لا نهاية له.

وشدد على شلاين على الحاجة إلى العدالة من خلال معاقبة أولئك الذين ارتكبوا جريمة الحرب هذه، و وقف هذه المجزرة من خلال متابعة ما طلبته الأمم المتحدة و وقف إطلاق النار فورًا لأنه لا توجد وسيلة أخرى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.