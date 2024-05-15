أكدت السكرتير العام للحرب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين الإصرار على الطلب الذي قدمه الحزب الديمقراطي باستقالة حاكم ليجوريا جيوفاني توتي الذي يخضع للإقامة الجبرية.

وبخصوص إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ضرورة انتظار رواية توتي قبل أن يطلب استقالته، قالا سكرتير الحزب الديمقراطي: في البداية كانت صامتة لعدة أيام، الآن تدعو إلى الصبر.

وأشارت شلاين إلى أنه إلى جانب المسؤوليات الجنائية، التي سيتحقق منها القضاء، لا يمكن أن تظل ليجوريا معلقة، رهينة لعدم اليقين الإداري الذي يضر المواطنين، ويشل الاستثمارات، ويمنع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الرعاية الصحية ومشتريات خطة الإنقاذ والصمود، في ضوء الاتهامات الخطيرة بالفساد التي، بحسب المحققين، تشمل أيضًا الجريمة المنظمة وتلقي بظلالها بحيث تجعل من المستحيل انتظار نتيجة المحاكمة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.