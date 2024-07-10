قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن حلفاء جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني اليمينيين القوميين لم يؤمنوا أبدًا بالاستثمارات المشتركة ويعملون على إيقافها، لكن بلادنا بحاجة إليها.

وأكدت شلاين على أن الأولوية بالنسبة للحزب الديمقراطي هي الاستثمارات الأوروبية المشتركة، والتي يجب أن تستمر.

وأضافت: حكومة ميلوني ليس لديها خطة صناعية ولذا فإن الأمر متروك لنا أن نشمر عن سواعدنا لاقتراح السياسات المطلوبة أيضًا في بلادنا.

واعتبرت شلاين أن الصفقة الخضراء ليست أقل من صناعة، مشيرة إلى أنها نوع مختلف من الصناعة حيث يمكن لإيطاليا مرة أخرى أن تقود الطريق كما فعلت دائمًا.