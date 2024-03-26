قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي، إيلي شلاين، إن من بين مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الأوروبية “أحد أفضل رؤساء البلديات في إيطاليا، أنطونيو ديكارو، الذي ساهم مع إدارته في ولادة مدينته من جديد”.

وأضافت شلاين: طلبنا من لوتشيا أنونزياتا أن تتصدر قائمة الحزب الديمقراطي في الجنوب، ليس فقط لأنها شخصية ذات قيمة كبيرة للعمل الذي قامت به كصحفية لسنوات عديدة، ولكن قبل كل شيء لأنها تتمتع بخبرة كبيرة و معرفة كبيرة بالسياسة الخارجية والدولية.

وأشارت شلاين إلى أن أنطونيو ديكارو هو أفضل رؤساء البلديات في إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.