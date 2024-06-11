قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الحزب تحدث خلال الانتخابات الأوروبية عن الأجور والحقوق والصحة والمناخ، مشيرة إلى أن الحزب مسوالأوتار التي توقعها الناخبون و المواطنون.
وأضافت شلاين أن العملية الانتخابية كانت ناجحة والنتيجة استثنائية.
وتابعت شلاين: قمنا بحملة انتخابية تطرقت لأماكن العمل والمعاناة والحياة اليومية للإيطاليين.. العمل والمستشفيات والأحياء الأكثر حرمانًا.
وأكدت شلاين قائلة: أعدنا الحزب الديمقراطي إلى حيث توقع شعبه أن يجده. هنا، الشيء الأكثر أهمية، بعد أكثر من عام من الأمانة، هو أن يتم الاعتراف بنا أخيرًا.
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