شلاين: أعدنا الحزب الديمقراطي الإيطالي إلى الشعب

قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الحزب تحدث خلال الانتخابات الأوروبية عن الأجور والحقوق والصحة والمناخ، مشيرة إلى أن الحزب مسوالأوتار التي توقعها الناخبون و المواطنون.

وأضافت شلاين أن العملية الانتخابية كانت ناجحة والنتيجة استثنائية.

وتابعت شلاين: قمنا بحملة انتخابية تطرقت لأماكن العمل والمعاناة والحياة اليومية للإيطاليين.. العمل والمستشفيات والأحياء الأكثر حرمانًا.

وأكدت شلاين قائلة: أعدنا الحزب الديمقراطي إلى حيث توقع شعبه أن يجده. هنا، الشيء الأكثر أهمية، بعد أكثر من عام من الأمانة، هو أن يتم الاعتراف بنا أخيرًا.

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