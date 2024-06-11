قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إن الحزب تحدث خلال الانتخابات الأوروبية عن الأجور والحقوق والصحة والمناخ، مشيرة إلى أن الحزب مسوالأوتار التي توقعها الناخبون و المواطنون.

وأضافت شلاين أن العملية الانتخابية كانت ناجحة والنتيجة استثنائية.

وتابعت شلاين: قمنا بحملة انتخابية تطرقت لأماكن العمل والمعاناة والحياة اليومية للإيطاليين.. العمل والمستشفيات والأحياء الأكثر حرمانًا.

وأكدت شلاين قائلة: أعدنا الحزب الديمقراطي إلى حيث توقع شعبه أن يجده. هنا، الشيء الأكثر أهمية، بعد أكثر من عام من الأمانة، هو أن يتم الاعتراف بنا أخيرًا.