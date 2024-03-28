تعزز شركة HelloFly، وهي شركة مالطية تعمل بالتعاون مع أفضل شركات الطيران الأوروبية في السوق، برمجة موسم صيف 2024 من خلال اتصال باليرمو-مالطا.

وسيتم ربط مطاري باليرمو ومالطا مرتين في الأسبوع، الخميس والأحد، مع تردد إضافي ثالث يوم الاثنين المقرر لكامل الرحلة. شهر أغسطس، وذلك بعد المعاينة المقررة يومي 25 و28 أبريل، بدءًا من 28 يونيو وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وستعمل طائرة DHC-8/Q400 ذات 78 مقعدًا بالتعاون مع شركة الطيران المالطية الشريكة Luxwing.

ويبدأ العرض الترويجي الذي يرافق إطلاق هذه الرحلة الجديدة من 45 يورو في كل اتجاه، بما في ذلك الضرائب، مع إمكانية إحضار 8 كيلوجرامات من أمتعة اليد إلى المقصورة، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة.

من جهته، قال تيودوسيو لونجو، مؤسس ورئيس شركة HelloFly: هناك طريق جديد مهم، وهو الطريق بين العاصمة الصقلية وجزيرة مالطا – والذي، بفضل التعاون مع Gesap وLuxwing، سيساهم في تحسين وضعنا كناقل إقليمي مرجعي في منطقة البحر المتوسط.

بدوره، أكد ناتالي كيبا، المدير العام لشركة Gesap، شركة إدارة مطار “فالكوني بورسيلينو” الدولي في باليرمو، أنه حدث مهم آخر لتغطية الطلب المتزايد من المستخدمين في المنطقة.