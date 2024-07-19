أقيم حفل العشاء الصيفي، أمس، في فيلا مياني في روما، استضافة أنجلينو ألفانو، رئيس مجموعة سان دوناتو، كامل الغريبي، رئيس شركة GKSD للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجموعة سان دوناتو، باولو روتيلي، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو وإيتوري سيكوي، الأمين العام السابق لمجموعة سان دوناتو والأمين العام السابق لوزارة الخارجية والآن الأمين العام لمجلس ايكام.

وحضر الحفل إنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ، وليتشيا رونزولي، نائبة رئيس مجلس الشيوخ، وماريا إليزابيتا كاسيلاتي، وزيرة الإصلاحات المؤسسية والتبسيط التنظيمي، وأورازيو سكيلاتشي، وزير الصحة، وأدولفو أورسو، وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، وباولو زانجريلو، وزير الإدارة العامة، جياني ليتا، وكيل وزارة الخارجية السابق في رئاسة مجلس سيلفيو برلسكوني، وماوريتسيو إنزو لوبي، رئيس المجموعة البرلمانية نحن المعتدلين، وأليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لوكالة ساتشي والصحفي روبرتو داجوستينو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وخلال الأمسية، التي قدمتها إلينور كاسالينو، منحت شركة GKSD و مجموعة سان دوناتو جائزة المرأة الأكثر إلهامًا إلى ميس عنبر وعفاف جنيفان ورجاء بزاز وإليونورا دانييلي.

وتشترك النساء الأربع في التزامهن بدعم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وهو ما أصبح أكثر فعالية بفضل نجاحاتهن المهنية، مما يجعلهن أصواتًا موثوقة ومؤثرة في القضايا السياسية والاجتماعية.

وتعد ميس عنبر، التي يتابعها 5 ملايين على منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق اللاجئين حول العالم، هي المديرة التنفيذية لمركز 7 Dimension الطبي في دبي، وهو مركز متميز في قطاع الرعاية الصحية.

وتعمل عنبر لمدة 15 عامًا في مجال الإعلام، وتدرس حاليًا درجة الدكتوراه مع التركيز على العدالة التنظيمية ورفاهية الموظفين في المنظمات الدولية في دولة الإمارات. وهي “من الداعمين المشهورين” للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما عفاف جنيفان، فهي عارضة الأزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، وهي أول وجه نسائي عربي لشركة لوريال، وسرعان ما أصبحت مناصرة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وهي حاليًا سفيرة لمؤسسة Action Innocence، وهي مؤسسة تساعد في حماية كرامة الأطفال عبر الإنترنت من مخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال.

ورجاء بزاز، مراسلة ستريشيا لا نوتيزيا منذ 2015، ولدت في طرابلس، ليبيا، لأبوين مغاربيين وانتقلت إلى إيطاليا في سن التاسعة، فيما تسلط تحقيقاتها الضوء على خيط مشترك واضح هو التوازن الدقيق بين استقبال المهاجرين وضيافتهم والاختلافات الثقافية بين الغرب والعالم الإسلامي، وهي موضوعات تبهر الرأي العام في إيطاليا.

وإليونورا دانييلي هي صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية إيطالية، كما أسست جمعية Life Inside Onlus، بهدف دعم الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم.