افتتحت شركة Aon، الشركة الرائدة في مجال وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر، اليوم فرعها الأول في تريناكريا في كاتانيا الإيطالية.

وشارك في حفل الافتتاح بعض الشركات العاملة في قطاعي البناء والصناعة، و ممثلين عن بعض جمعيات العملاء وجمعية Federmanager، التي تتعزز معها أيضًا علاقات Aon التاريخية في صقلية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و تواصل المجموعة التوسع في البلاد والاستثمار في مناطق جنوب إيطاليا، التي لها قيمة استراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار ثروة الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة والقطاعات ذات الصلة التي تنتمي إليها.

وتجمع استراتيجية الشركة بين منظور عالمي يهدف إلى فهم ومعالجة التحديات على نطاق عالمي، مع وجود محلي، وتكييف الحلول مع الاحتياجات المحددة للعملاء في سياقات جغرافية مختلفة.