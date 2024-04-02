بعد 50 عامًا، أوقفت شركة الطيران الوطنية في مالطا عملياتها وتم استبدالها بشركة طيران كيه إم مالطا.

و أقلعت الرحلة الأخيرة لشركة طيران مالطا، KM 103، من مطار هيثرو بلندن في الساعة 8.30 مساءً يوم السبت وهبطت للمرة الأخيرة في مالطا في الساعة 12.40 صباحًا صباح يوم الأحد.

وغادرت الرحلة الافتتاحية لشركة KM مالطا الجوية في عيد الفصح يوم الأحد إلى كاتانيا. وتشغل شركة الطيران الجديدة 17 مسارًا بدلاً من 37، وستستخدم ثماني طائرات بدلاً من 10 كجزء من خطتها لتحقيق الربح وستطير إلى أمستردام وبرلين وبروكسل وكاتانيا ودوسلدورف ولندن هيثرو ولندن جاتويك وليون ومدريد و ميلانو وميونيخ وباريس وبراغ وروما وفيينا وزيورخ، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهتها، أكدت الحكومة المالطية في أكتوبر الماضي أن شركة الطيران الوطنية ستتوقف عن العمل في 30 مارس.

ويتحمل دافعو الضرائب الخسائر بقيمة 356 مليون يورو التي تراكمت لدى شركة طيران مالطا على مر السنين. وجاء قرار تصفية الشركة بعد أن أبلغت المفوضية الأوروبية الحكومة المالطية أنه لا توجد فرصة للموافقة على حزمة المساعدات المقترحة بقيمة 290 مليون يورو بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.