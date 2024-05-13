دبي، الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 13 مايو 2024 – أعلنتبن غاطي لل تطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبيعن استحواذها على إحدى شركات التطوير العقاري لصناعةالحديد في دبي. ويمثل ال استحواذ الجديد على المصنع إنجا زًابارزًا يعكس التزام بن غاطي بالابتكار والتميز في القطاعالع قاري.

وسيتم تجهيز المصنع بأحدث التقن يات، بحيث يكون مركزًارئيسيًا ل فريق بن غاطي الداخلي المتخصص م ن المصممينوالمهندسين المعماريي ن وخبراء التصنيع. ومن المتوقع أن يتمتصنيع هياكل تصميم الواجه ات في المعمل، وتتضمن عناصرمن ا لتيجان المميزة التي تشتهر بها أحدث مشاريع بن غاطيالعملاقة مث ل برج بن غاطي جاكوب آند كو ريز يدنسز ومرسيدسبنز بليسز.

ويعكس هذا الاستحواذ استراتيجية بن غاطي التي تتناسب معأعمالهم المتكاملة ، والتي ته دف إلى التحكم التام على كافةجوانب تطوير العق ارات من الفكرة إلى إنجاز المشاريع. يضمنالاستحواذ على ال مصنع الجديد التناغم مع منشآت ا لتصنيعالداخلية لبن غاطي للنجار ة والألمنيوم والزجاج، ويتم تصنيعها بإشراف فريقها المتخصص من مصممي الديكور الداخليوالمهن دسين المعماريين. يعزز هذا الاس تحواذ دور بن غاطي فيتحقيق رؤيت ها القائمة على التركيز الواضح على الجودةوالتطوير.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: “يؤكداستحواذنا على منشأة التصن يع وتطويرها التزام الشركة الرا سخبالجودة، بالإضافة إلى حرصنا المستمر على مواصلة تعزيزأقصى د رجات الحرفية وأعلى المعايير وا لتميز، من خلالالإشراف على جميع إجراءات الإنشاء والبناء في م شاريعنا منذالبداية وحتى الانته اء”.

وحصلت بن غاطي على هذا الاستثما ر من خلال التدفقاتالنقدية الخا صة بها، مما يعكس المكانة المال ية القوية للشركة. ويعزز الاستث مار الاستراتيجي مكانة الشركة ب وصفها واحدة منأبرز الشركات الر ائدة في القطاع، ويؤكد التزامها بعدم المساومةعلى الجودة والتط ور. وتعتزم شركة بن غاطي بفضل ه ذا التقدممواصلة تقديم روائع مع مارية مبتكرة تعيد رسم ملامح أف ق دبيوغيرها من المدن.

وشركة “بن غاطي” للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي، يرأسها محمد بن غاطي الرئيس التنفيذيورئيس الهندسة المعمارية. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، مجمع دبي للعلوم، دبي لانزد ريسيدنسز،ولي وان. وتمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.