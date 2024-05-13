دبي، الإمارات العربية المتحدة، الاثنين 13 مايو 2024 – أعلنتبن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبيعن استحواذها على إحدى شركات التطوير العقاري لصناعةالحديد في دبي. ويمثل الاستحواذ الجديد على المصنع إنجازًابارزًا يعكس التزام بن غاطي بالابتكار والتميز في القطاعالعقاري.
وسيتم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، بحيث يكون مركزًارئيسيًا لفريق بن غاطي الداخلي المتخصص من المصممينوالمهندسين المعماريين وخبراء التصنيع. ومن المتوقع أن يتمتصنيع هياكل تصميم الواجهات في المعمل، وتتضمن عناصرمن التيجان المميزة التي تشتهر بها أحدث مشاريع بن غاطيالعملاقة مثل برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز ومرسيدسبنز بليسز.
ويعكس هذا الاستحواذ استراتيجية بن غاطي التي تتناسب معأعمالهم المتكاملة ، والتي تهدف إلى التحكم التام على كافةجوانب تطوير العقارات من الفكرة إلى إنجاز المشاريع. يضمنالاستحواذ على المصنع الجديد التناغم مع منشآت التصنيعالداخلية لبن غاطي للنجارة والألمنيوم والزجاج، ويتم تصنيعها بإشراف فريقها المتخصص من مصممي الديكور الداخليوالمهندسين المعماريين. يعزز هذا الاستحواذ دور بن غاطي فيتحقيق رؤيتها القائمة على التركيز الواضح على الجودةوالتطوير.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: “يؤكداستحواذنا على منشأة التصنيع وتطويرها التزام الشركة الراسخبالجودة، بالإضافة إلى حرصنا المستمر على مواصلة تعزيزأقصى درجات الحرفية وأعلى المعايير والتميز، من خلالالإشراف على جميع إجراءات الإنشاء والبناء في مشاريعنا منذالبداية وحتى الانتهاء”.
وحصلت بن غاطي على هذا الاستثمار من خلال التدفقاتالنقدية الخاصة بها، مما يعكس المكانة المالية القوية للشركة. ويعزز الاستثمار الاستراتيجي مكانة الشركة بوصفها واحدة منأبرز الشركات الرائدة في القطاع، ويؤكد التزامها بعدم المساومةعلى الجودة والتطور. وتعتزم شركة بن غاطي بفضل هذا التقدممواصلة تقديم روائع معمارية مبتكرة تعيد رسم ملامح أفق دبيوغيرها من المدن.
وشركة “بن غاطي” للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي، يرأسها محمد بن غاطي الرئيس التنفيذيورئيس الهندسة المعمارية. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.
وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، مجمع دبي للعلوم، دبي لانزد ريسيدنسز،وليوان. وتمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.
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