افتتحت شركة الطيران المصرية النيل للطيران، الجمعة، الخط الجديد بين القاهرة وميلانو-بيرجامو.

ويجري تشغيل هذا الخط بطائرة إيرباص A320 مكونة من 8 مقاعد في درجة رجال الأعمال و156 مقعدًا في الدرجة السياحية، مع ضمان ثلاث رحلات أسبوعية، أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وستكون المغادرة من بيرجامو الساعة 9.20 مساءً والوصول إلى القاهرة الساعة 02:00 (02:00 ظهرًا). +1)، والإقلاع من القاهرة الساعة 17:10 والوصول إلى ميلانو-بيرجامو الساعة 20:10.

والطريق بين القاهرة وميلانو بيرجامو هو الأول على الإطلاق لشركة النيل للطيران في إيطاليا، والتي تصبح الدولة التاسعة التي تخدمها شركة الطيران المصرية.

وتأسست شركة طيران النيل في القاهرة عام 2006، وهي أكبر شركة طيران خاصة في مصر وحصلت على المركز الرابع كأفضل ناقل إقليمي في أفريقيا من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران.

وحضر حفل الرحلة الافتتاحية بمطار ميلانو بيرجامو محمد الشريف، الرئيس التجاري لشركة النيل للطيران، ومانليو أوليفيرو، وباتريسيا ريباجا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة Global Gsa، الشركة التي تمثل طيران النيل في إيطاليا، وداريو نانا، مدير الطيران التجاري لشركة SACBO ونيكولا لاميرا، المدير الإداري لشركة BGY International Services، الشركة المناولة لمجموعة SACBO.

وعبر الشريف عن سعادته بالخطوة متوجها بالشكر لجميع الشركاء، مشيراً إلى اعتزام زيادة عددا رحلات الأسبوع لأكثر من ثلاثة رحلات.