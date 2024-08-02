بعد أقل من عام على افتتاح مكتب مراسلات وكالة إيطاليا برس في نيويورك والاتفاقيات المختلفة التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة، انطلقت شراكة مهمة أخرى مع غرفة التجارة الأمريكية في إيطاليا، التي تأسست عام 1915، وترأسها مؤخرًا ستيفانو لوكيني.

وعبر المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية، سيموني كرولا عن سعادته بالتعاون بين الغرفة و الوكالة مرموقة، مشيراً إلى أن الشراكة ستسمح بزيادة الوعي بأنشطة غرفة التجارة الأمريكية، والمبادرات العديدة المقرر إجراؤها العام المقبل، وعمل لجان المناصرة لدينا وبرنامج البث الصوتي عبر الفيديو الناجح “15 دقيقة مع…”.

وأضاف: سنعمل على ضمان التغطية الشاملة وفي الوقت المناسب للأخبار التي تؤثر على الأعمال التجارية عبر الأطلسي، وتقديم قيمة مضافة للقراء ودعم الحوار بين الشركات الإيطالية والأمريكية.

من جهته، عبر مدير وكالة إيطاليا برس، جاسباري بورسيلينو، عن الرضا عن هذا الاتفاق المهم. وقال بورسيلينو: سعيد وفخور حقًا بهذه الشراكة المرموقة التي تتيح لنا الوصول إلى أهم الشركات الإيطالية التي لها مصالح تجارية في أمريكا وأكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي لها مصالح في كلا البلدين.

وأضاف: سيكون من دواعي سرورنا أن نكون قادرين على دعم غرفة التجارة الأمريكية في نشر أنشطتها ومبادراتها على شبكتنا الإيطالية والأمريكية الكبيرة.