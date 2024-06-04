بات يانيك سينر أول إيطالي يتصدر التصنيف العالمي للتنس، مستفيداً من انسحاب الصربي نوفاك دجوكوفيتش من ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من جنوب تيرول هو أول إيطالي في تاريخ التنس يتصدر تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، حيث فاز على البلغاري جريجور ديميتروف بثلاث مجموعات بنتيجة 6-2 و6-4 و7-6.

وقبل دقائق من نهاية المباراة انسحب نوفاك دجوكوفيتش بسبب مشكلة في الركبة، فيما يسمح انسحاب البطل الصربي ليانيك سينر بأن يصبح المصنف الأول عالميًا للمرة الأولى يوم الاثنين القادم، مع التحديث في نسخة التصنيف التي سينشرها اتحاد لاعبي التنس المحترفين في نهاية البطولة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، عبر سينر عن سعادته مشيراً إلى أنه حلم الجميع أن يصبحوا رقم واحد، لكنه قال إن انسحاب دجوكوفيتش هي خيبة أمل للجميع متمنيا له الشفاء العاجل.

وأضاف: سأحاول ألا أفكر في الأمر كثيرًا، لكي ألعب أفضل ما عندي. بفضل فريقي، سيكون الأمر مستحيلًا بدونهم، وبدونه أيضًا.