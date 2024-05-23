تتمثل مهمة Ecam مجلس الشركات الأوروبي المعني بإفريقيا والشرق الأوسط وأمينه العام، إيتوري سيكوي، في تقييم المشاريع التي يتم تطويرها في مختلف البلدان الأفريقية وتقدم صورة كاملة للفرص والقضايا الحاسمة والتحديات داخل القارة نفسها.

كما تتمثل مهمته في معرفة أفريقيا والتعريف بها، وفرصها من حيث التنمية، ولكن أيضًا احتياجاتها، مثل الصحة والتدريب.

وأشار السفير لضرورة فهم الفرص التي توفرها القارة الأفريقية مع التعاون من خلال كيانات مثل أوروبا وشمال ووسط أفريقيا والخليج، بدءًا من تطوير الأعمال وحتى الجوانب المتعلقة بالصحة والزراعة والتدريب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس

وقال إن معرفة المجلس يعني فهم الفرص التي توفرها القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه منظمة خاصة غير ربحية، تتعامل مع العلاقات بين أوروبا وإيطاليا ودول منطقة أفريقيا والخليج.

وأكد أن الهدف هو تعزيز المعرفة بالمناطق التي تشكل جزءًا من شرق أفريقيا وخارجها، وتشجيع تنميتها. وتابع: كل هذا يعود إلى حدس رجل الأعمال كامل الغريبي، الذي كانت لديه هذه الفكرة الرائعة بالتزام ونجاح..

وكشف عن مهمة المجلس بشأن تعزيز الحوار والمعرفة، حيث تستهدف موارده القطاع الإنساني، وهو أمر أساسي لمساعدة السكان الذين غالبًا ما يتأثرون بشكل خطير وذلك فيما يخص الوضع في غزة.

وكشف السفير عن إنشاء مركز مهم لجراحة القلب للأطفال في تونس، مع توفير الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

وبشأن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فال سيكوي: أرسلنا معدات الطوارئ وسيارات الإسعاف والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية للسكان.

كما تحدث عن إنشاء شركة لتزويد الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم بآلات وتقنيات لتسويق الكاكاو في ساحل العاج.

وقال إن أوروبا بدأت أيضاً تدرك المخاطر المترتبة على إهمال أفريقيا، موضحاً أن ما يحدث في البحر الأحمر له تأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، القادرة على تحمل تكاليف تأمين أقل من حيث الوقود والتوقيت.