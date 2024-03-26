عين سيباستيانو دي بيتا رئيسًا لاتحاد الناشرين الرقميين، حيث انعقد اجتماع الاتحاد اليوم في باليرمو.

واستقال المحامي دي بيتا، في نهاية فترة ولايته الأولى على رأس الاتحاد، ولكن تم إعادة تأكيد تعيينه بالإجماع من جانب جمعية المحررين، على خلفية العمل الممتاز الذي تم إنجازه حتى الآن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويمثل اتحاد الناشرين الرقميين نحو 12 مليون مستخدم على أساس سنوي. ومن أجل الاستمرار في النمو وتقديم نفسه كمحاور لعالم أصحاب المصلحة والمؤسسات، يستعد الاتحاد على أساس تجريبي لتنظيم هيكل هرمي منظم عبر الإقليم.

وجاء في بيان، أنه تم تصميم هذا الهيكل من أجل نشر الثقافة الرقمية بسهولة أكبر، ومواصلة مسار التوعية الذي تم اتباعه بالفعل، تجاه المؤسسات وعالم الأعمال، حول القضايا الرئيسية التي يتم مناقشتها اليوم على المستوى الوطني والعالمي والتي تعتمد أصولها على تطوير الذكاء الاصطناعي.