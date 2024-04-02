أعلنت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، اليوم، أنه في شهر مارس 2024، تم تسجيل 162.083 سيارة مقابل 168.324 مسجلة في نفس الشهر من العام السابق، أي انخفاض بنسبة 3.71%.

وأشارت الوزارة إلى 481,531 عملية نقل ملكية مقابل 490,134 عملية نقل مسجلة في مارس 2023، بانخفاض قدره 1.76%، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويبلغ الحجم العالمي للمبيعات الشهرية 643.614 سيارة، منها 25.18% سيارات جديدة و74.82% سيارات مستعملة.