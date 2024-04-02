سوق السيارات الإيطالي ينخفض ​​3.7% في مارس

Milano. Traffico auto per le strade con biciclette e monopattini (Milano - 2021-10-29, Carlo Cozzoli) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلنت وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية، اليوم، أنه في شهر مارس 2024، تم تسجيل 162.083 سيارة مقابل 168.324 مسجلة في نفس الشهر من العام السابق، أي انخفاض بنسبة 3.71%.

وأشارت الوزارة إلى 481,531 عملية نقل ملكية مقابل 490,134 عملية نقل مسجلة في مارس 2023، بانخفاض قدره 1.76%، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويبلغ الحجم العالمي للمبيعات الشهرية 643.614 سيارة، منها 25.18% سيارات جديدة و74.82% سيارات مستعملة.

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