تواصل شركة سوزوكي موتور المساهمة في تحقيق مجتمع بدون الكربون من خلال تقليل التأثير البيئي من خلال مبادرات الطاقة المتجددة.

وبدأت شركة سوزوكي ماروتي في الهند في إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الطعام والخضروات في مصنع مانيسار التابع لها.

وقامت شركة سوزوكي ماروتي، رقم 1 في السوق الهندية، بتركيب مصنع لتوليد وتنقية الغاز الحيوي في مصنع مانيسار، جنوب شرق نيودلهي.

ويهدف المصنع، الذي سيتم تشغيله اعتبارًا من يونيو، إلى توليد الغاز الحيوي من مخلفات الطعام من مقصف المصنع ومن نبات نابير المعروف أيضًا باسم عشب الفيل، وهو نوع عشبي استوائي، ينمو في المناطق المحيطة بنبات مانيسار.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع 0.2 طن من الغاز الحيوي يوميًا، مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 190 طنًا سنويًا.