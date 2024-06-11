رحبت سلوفينيا بالخطة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “أساسا جيدا للتوصل إلى حل نهائي وتوافقي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك بعد المحادثات التي جرت، اليوم، بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي بسلوفينيا، تانيا فاجون.

ومن جهتها، جددت سلوفينيا دعمها المستمر لهذه العملية تحت رعاية الأمم المتحدة، مرحبة بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي فعال ومتبادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول وقائم على التسوية قضية الصحراء المغربية.

وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن موقفهما المشترك بخصوص الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، مجددين دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

وأكدوا دعم بلدانهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدفع العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فضلا عن دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية.