تطرق وزير الصحة الإيطالي، أورازيو سكيلاتشي، إلى البند الذي يعيد تنظيم نظام قائمة الانتظار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي.

وقال إن وزارة المالية قامت بمهمتها وتغطية نفقاتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق المطلوب من أجل نظام رعاية صحية أسرع في الاستجابة لاحتياجات المرضى.

وأوضح الوزير أن المواطنون سيتمكنون من الحصول على الزيارات والاختبارات التشخيصية خلال الأوقات المتوقعة بناءً على درجة الحاجة.

وتابع سكيلاتشي: إذا لم تكن الخدمة متاحة في مركز عام، فسوف يحصلون عليها في منشأة تابعة أو يستفيدون، بدفع تذكرة فقط، من مهنة الطبيب المجانية بموجب نظام moenia الداخلي (داخل المستشفى)”.

وذكر الوزير أن العيادات ستكون مفتوحة في عطلات نهاية الأسبوع، حتى مع تمديد ساعات العمل في حال الحاجة لذلك.

وحول العمل الإضافي، قال الوزير إن العاملون سيحصلون على تعويض خاضع للضريبة بنسبة 15٪. قانون الموازنة المقبل وسيتضمن اعفاء ضريبي لجزء من البدلات.