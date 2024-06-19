تصدر برنامج الأكاديمية الذي تنفذه “أنظمة المعلومات” في صقلية كجزء من تدريب وتطوير مهارات الخريجين والطلاب الجامعيين الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص للذكاء الاصطناعي، محور اجتماع في باليرمو بين رئيس منطقة صقلية، ريناتو سكيفاني، ووفد من مديري شركة IBM إيطاليا مكون من دانييلا سكاراموتشيا، رئيسة الخدمات الاستشارية للقطاع العام والرعاية الصحية، إديليا كارنيتي، مديرة الحسابات، أليساندرا سانتاكروس، رئيسة الشؤون المؤسسية و إيرالدو بلترامي، الرئيس التنفيذي لشركة “أنظمة المعلومات”، وهي شركة تسيطر عليها شركة IBM إيطاليا.

وأكد ممثلو الشركة أن هدف “أنظمة المعلومات” هو تثمين رأس المال البشري الذي تم تشكيله من خلال مراكز الابتكار الموزعة على مختلف المناطق.

وعبر المحافظ عن سعادته بأن شركة IBM قد اختارت صقلية لمشاريعها بهدف تطوير رأس المال البشري لإيطاليا وأنها أدركت مستوى من المهارات في المواضيع التقنية والعلمية التي تجذب انتباه الشركات مثل هذا العيار العالي.

وأشار إلى أن الموارد البشرية، المدربة تدريبا كافيا، ستكون قابلة للاستخدام في إيطاليا في مشاريع ذات عيار وطني.

وعبر عن تطلعه بشكل إيجابي إلى أي مبادرة تدعم تنمية ونمو فرص العمل للشباب في صقلية.