استقبل رئيس منطقة صقلية ريناتو سكيفاني وزيرة البيئة والطاقة وتجديد ميناء مالطا الكبير ميريام دالي بعد ظهر اليوم في قصر اورلينس.

ودار النقاش في مناخ من التعاون، حيث تمت مناقشة إنشاء خط الكهرباء البحري الثاني Interconnector 2، وهو توصيل كابل من مدينة راجوزا في صقلية إلى مغتاب في مالطا لنقل الطاقة الكهربائية.

وضم الوفد المالطي أيضًا إسماعيل داماتو، الرئيس التنفيذي لشركة Interconnect مالطا، وهي شركة بمشاركة حكومية بنسبة 100٪.

وقدم سكيفاني للوزيرة تريناكريا سيراميك، مقابل الحصول على نسخة من سفينة شراعية فضية صغيرة.