سكيفاني: من يدعم الحكم الذاتي يرتكب إرهاباً سياسياً

ROMA - Congresso nazionale di Forza Italia nella foto Renato Schifani (Roma - 2024-02-24, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال رئيس منطقة صقلية، ريناتو سكيفاني، إنه من الخطأ أن الحكم الذاتي المتباين يقسم إيطاليا، مشيراً إلى أن من يدعم ذلك يرتكب إرهاباً سياسياً.

وأضاف أن مشروع القانون يحدد فقط الأوقات والسبل للتوصل إلى الاتفاقيات المتوخاة في الإصلاح الذي أراده يسار الوسط في عام 2001.

وأوضح أن الاتفاق يفترض اتفاق الطرفين، معبراً عن رفض الاعتقاد بأن هذه الحكومة أو الحكومات الأخرى توافق على اتفاقيات تشكل خطورة على الجنوب.

وتابع سكيفاني: ستكون الكلمة الأخيرة للبرلمان. إذا قال لا، فلن يبدأ الإجراء.

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