قال رئيس منطقة صقلية، ريناتو سكيفاني، إنه من الخطأ أن الحكم الذاتي المتباين يقسم إيطاليا، مشيراً إلى أن من يدعم ذلك يرتكب إرهاباً سياسياً.

وأضاف أن مشروع القانون يحدد فقط الأوقات والسبل للتوصل إلى الاتفاقيات المتوخاة في الإصلاح الذي أراده يسار الوسط في عام 2001.

وأوضح أن الاتفاق يفترض اتفاق الطرفين، معبراً عن رفض الاعتقاد بأن هذه الحكومة أو الحكومات الأخرى توافق على اتفاقيات تشكل خطورة على الجنوب.

وتابع سكيفاني: ستكون الكلمة الأخيرة للبرلمان. إذا قال لا، فلن يبدأ الإجراء.