سقوط قنبلة من لبنان في الجليل دون إصابات

WASHINGTON - ATTACCO DEGLI USA ALLA SIRIA, LANCIO DI 59 MISSILI DALLE BASI MISSILISTICHE NEL MEDITERRANEO (170407) -- WASHINGTON D.C., April 7, 2017 () -- In this handout photo provided by the U.S. Navy, U.S. navy guided-missile destroyer USS Porter fires a tomahawk land attack missile in the Mediterranean Sea, April 7, 2017. A total of 59 Tomahawk Land Attack missiles were launched from the destroyers USS Porter and USS Ross in the Eastern Mediterranean Sea at about 8:40 p.m. EDT on April 6 (4:40 a.m. on Friday in Syria), and Syrian aircraft, hardened aircraft shelters, fuel points, air defense systems, and radars were targeted, according to a Pentagon statement.(/U.S. Navy) (hy) (WASHINGTON - 2017-04-07, U.S. Navy) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، سقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من لبنان في منطقة الجليل شمالي إسرائيل دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش أن أهدافًا لحزب الله قد تعرضت للقصف أثناء الليل، فضلاً عن إسقاط طائرة بدون طيار عبر الحدود مع لبنان.

و قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت مستودع أسلحة لحزب الله والعديد من الأهداف الأخرى للجماعة خلال الليل في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المدفعية أطلقت أيضا النار باتجاه منطقتي شبعا وراشيا الفخار.

ودوت صافرات الإنذار التي انطلقت في الجليل الغربي هذا الصباح، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا على هدف جوي مشبوه مجهول الهوية يعبر إلى لبنان.

كما سقطت طائرة مسيرة مفخخة كانت تعبر الحدود إلى لبنان بالقرب من بلدة المالكية، دون وقوع إصابات، بحسب الجيش الإسرائيلي.

و أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شخصين قتلا في غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار في ميس الجبل بجنوب لبنان.

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