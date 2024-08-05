أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، سقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من لبنان في منطقة الجليل شمالي إسرائيل دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش أن أهدافًا لحزب الله قد تعرضت للقصف أثناء الليل، فضلاً عن إسقاط طائرة بدون طيار عبر الحدود مع لبنان.

و قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت مستودع أسلحة لحزب الله والعديد من الأهداف الأخرى للجماعة خلال الليل في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المدفعية أطلقت أيضا النار باتجاه منطقتي شبعا وراشيا الفخار.

ودوت صافرات الإنذار التي انطلقت في الجليل الغربي هذا الصباح، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا على هدف جوي مشبوه مجهول الهوية يعبر إلى لبنان.

كما سقطت طائرة مسيرة مفخخة كانت تعبر الحدود إلى لبنان بالقرب من بلدة المالكية، دون وقوع إصابات، بحسب الجيش الإسرائيلي.

و أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن شخصين قتلا في غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار في ميس الجبل بجنوب لبنان.