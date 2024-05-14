سقط طفل إيطالي يبلغ من العمر 6 في حمام سباحة خاص بمالطا.

وقال المحققون إن الطفل أصيب بجروح خطيرة وكاد أن يغرق بعد ظهر الاثنين.

ووقع الحادث عند الساعة 2.15 مساء في منزل في سانت أندريا في سويكي بالمنطقة الشمالية من الجزيرة.

وتلقى الطفل الإسعافات الأولية في الموقع، ثم تم نقله إلى مستشفى ماتر داي لمزيد من العلاج، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.