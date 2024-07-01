توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا من مارسالا إثر حادث في مالطا.

وسقطت المرأة التي كانت على متن مركبة رباعية في البحر من منحدر في جوزو.

ووقع الحادث، يوم السبت، حوالي الساعة الثامنة مساء، على أحد جوانب وادي الميلة قرب الغرب، وهو المكان المعروف بجدرانه الصخرية المطلة على البحر.

ويبدو أن إيطالياً يبلغ من العمر 47 عاماً كان يقود السيارة الرباعية، وتمكن من القفز وإنقاذ نفسه، وأصيب بجروح طفيفة.